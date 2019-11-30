Правительство Татарстана присудило премии за качество

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о присуждении премий правительства Республики Татарстан за качество 2019 года. Награды присуждаются за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

Так, в номинации «Деловое совершенство» премии получили Научно-производственное предприятие «ГКС», Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ), Межрегиональный клинико-диагностический центр, Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи, УК «Уютный дом» (все — Казань), «Татпром-Холдинг», «Тиссан» (оба — Набережные Челны).

В номинации «Производственные системы» победителями стали Производственное объединение «Оргхим» (Урень, Нижегородская область) и «ТНГ-Групп» (Бугульма), говорится в постановлении Кабмина РТ.

Ранее правительство России присудило 12 российским организациям премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.