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Три организации из Татарстана стали лауреатами премии кабмина РФ в области качества

11:55, 25.11.2019
Три организации из Татарстана стали лауреатами премии кабмина РФ в области качества
Фото: government.ru

Правительство России присудило 12 российским организациям премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В число лауреатов попали три организации из Татарстана — ПАО «КАМАЗ», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров «Татнефть», сообщается на сайте кабмина РФ.

Отмечается, что «КАМАЗ» был лауреатом премий 2005 года.

ОбществоВласть Татарстан
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