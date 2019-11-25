Три организации из Татарстана стали лауреатами премии кабмина РФ в области качества

Правительство России присудило 12 российским организациям премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В число лауреатов попали три организации из Татарстана — ПАО «КАМАЗ», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров «Татнефть», сообщается на сайте кабмина РФ.

Отмечается, что «КАМАЗ» был лауреатом премий 2005 года.