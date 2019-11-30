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Для уфимской спортшколы олимпийского резерва купят автобус за 3 млн рублей

13:10, 30.11.2019
Для уфимской спортшколы олимпийского резерва купят автобус за 3 млн рублей
Фото: profile.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, расположенная в Уфе, на проспекте Октября купит автобус на 17 мест за 3 млн рублей.

Двигатель автобуса должен быть дизельным, с объемом не менее 2,2 литра и мощностью не менее 136 л. с. Коробка передач требуется механическая, не менее чем с шестью передачами. В автобусе должна быть аудиосистема, кондиционер, трехточечные ремни безопасности, подушка безопасности водителя, освещение подножки при входе.

Заявки принимаются с 22 ноября по 2 декабря, сам аукцион состоится 3 декабря. Оплатят закупку за счет средств бюджетного учреждения.

ОбществоБизнесТранспорт Башкортостан
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