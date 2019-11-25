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В Казани неизвестные похитили кофемашину из торгового центра

17:13, 25.11.2019
В Казани неизвестные похитили кофемашину из торгового центра
Фото: скриншот видео

В Казани двое молодых людей смогли украсть кофемашину из торгового центра. Видео с камер наблюдения опубликовали в соцсетях.

Ролик показывает, как один из преступников перепрыгивает за стойку и достает бытовой прибор. После этого он передает кофемашину своему подельнику и вылезает обратно. Затем злоумышленники вместе покидают торговый центр.

Группа «В Казани знают» сообщает, что кража произошла в ТЦ «Караван», расположенном на улице Спартаковской.

Происшествия Татарстан
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