«ВИМ-Авиа» обязала аэропорт Братска подать заявление о собственном банкротстве

Обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» обязала генерального директора ПАО «Аэропорт Братск» Сергея Корытова подать в Арбитражный суд Иркутской области заявление о банкротстве аэропорта до 19 декабря.

Ранее «ВИМ-Авиа» сама обратилась в АС с заявлением о банкротстве братского аэропорта, однако суд вернул заявление авиакомпании. Он не нашел оснований для того, чтобы именно она просила признать аэропорт банкротом, несмотря на то, что компании принадлежат 100% акций ПАО «Аэропорт Братск».

Конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» Александр Максимов пояснил «Интерфаксу», что у аэропорта Братска имеются неисполненные обязательства перед ООО «РНГО» в размере 3,042 млрд рублей. Таким образом, у ПАО «Аэропорт Братск» имеются все признаки банкротства, что является поводом для обращения в суд.

«ВИМ-Авиа» зарегистрирована в Богатых Сабах. При этом базировался перевозчик вне Татарстана. Подробнее о компании, получившей татарстанскую прописку в 2016 году, — в материале «Реального времени».

