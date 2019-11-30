В Казани выбрали лучший сувенир с символикой города

В Торгово-промышленной палате Татарстана в Казани подвели итоги конкурса сувенирной продукции и народных художественных промыслов с использованием официальной символики столицы Татарстана. Лучшей работой стал кошелек-клатч, созданный дизайнером Ириной Безпаловой. Она получила возможность заключить контракт с Комитетом по развитию туризма на производство сувенирной продукции в 2020 году.

Конкурс проходил с 3 октября до 21 ноября среди производителей сувенирной продукции, мастеров и ремесленников. Всего были представлены 25 работ, выполненных в фирменном стиле города, — кроссовки, валенки, чайная посуда, магниты, сувенирные тарелки, чехлы для ключей, обложки для паспорта и т. д.

Помимо основного победителя определены лауреаты еще в двух номинациях: «Оригинальность применения айдентики» (кроссовки с фирменным паттерном от ООО «Марево») и «Ориентированность на туристов» (кошелек, созданный в технике кожаной мозаики от рекламно-сувенирной мастерской «БУЛГАРИ»), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее Казанский музей чак-чака завоевал Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров музея». Также первое место в номинации «Сувенир года» получил магнит «Девочка на велосипеде» от «Айдасувенир», линейка сувениров компании «Сердце Казани» стала лучшей в номинации «Линейка туристического сувенира города». Второе место в этой номинации завоевала линейка «Татарстан. Казань...» от ООО «Национальный сувенир».