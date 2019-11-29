Ак Барс Банк опубликовал финансовые результаты деятельности за 9 месяцев по МСФО

«В III квартале 2019 года Ак Барс Банк продолжил развитие по всем направлениям банковского бизнеса, нарастив показатель чистого процентного дохода до резервов и чистого комиссионного дохода. Банк усовершенствовал продуктовую линейку, запустив ряд новых цифровых сервисов для корпоративного и розничного бизнеса. Рост доходов по основным линиям бизнеса является базой дальнейшего роста банка», — прокомментировал Александр Меленкин, заместитель председателя правления, финансовый директор Ак Барс Банка.

Ак Барс Банк опубликовал финансовые результаты деятельности за 9 месяцев 2019 года по МСФО. Чистая прибыль за отчетный период составила 4,96 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до резервов за 9 месяцев 2019 года составили 10,7 млрд рублей, увеличившись на 26,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Этому способствовал значительный рост процентных доходов на 18,6% при более умеренном росте процентных расходов — на 13,7%. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,4 млрд рублей.

Рентабельность капитала банка составила 9,0%, рентабельность активов равна 1,3%.

Корпоративные кредиты до вычета оценочного резерва под кредитные убытки с начала года увеличились на 1,9% до 142,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 7,2% и составил 89,4 млрд рублей. На увеличение кредитования в этом сегменте повлиял рост ипотечного кредитного портфеля на 4,5% до значения в 61,5 млрд рублей и увеличение портфеля потребительских кредитов на 22,9% до 19,0 млрд рублей.

Чистый совокупный кредитный портфель с начала года умеренно увеличился на 2,9% и составил 214,5 млрд руб. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле с начала года увеличилась на 0,9 п.п., до 7,5%.

Активы банка на 30 сентября 2019 г. достигли 514,3 млрд рублей, что на 9,8% больше показателя на начало года.

Значительно увеличились средства клиентов на счетах Ак Барс Банка. Рост за 9 месяцев 2019 года составил 14,1%, и на конец отчетного периода показатель достиг значения 410,9 млрд рублей. В основном рост был обеспечен увеличением средств юридических лиц — на 20,7% до 296,7 млрд рублей.

За 9 месяцев 2019 года Ак Барс Банк умеренно нарастил капитал на 6,4% до 75,3 млрд рублей.

Ознакомиться с отчетностью подробнее можно на сайте банка.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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