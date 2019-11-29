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Юрий Уткульбаев из «Нефтехимика» — лучший тренер ФНЛ в ноябре

13:55, 29.11.2019
Юрий Уткульбаев из «Нефтехимика» — лучший тренер ФНЛ в ноябре
Фото: vk.com/fnleague

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала имена лучших тренеров прошедшего месяца.

Лучшим наставником по версии самой лиги в ноябре стал Юрий Уткульбаев. Его «Нефтехимик» одержал в этом месяце 4 победы и однажды сыграл вничью. Первую половину чемпионата нижнекамцы закончили на рекордно высоком для себя пятом месте в турнирной таблице.

Лучшим тренером по версии болельщиков признан Игорь Меньщиков из «Ротора», набравший 57,5% голосов.

СпортФутбол Татарстан
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