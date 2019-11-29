«ТрансТехСервис» вновь стал лауреатом премии «Реальный рейтинг»

Компания «ТрансТехСервис» стала лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Автодилеры». ТТС также становился лауреатом премии в 2017 году.

ГК «ТрансТехСервис» — один из крупнейших региональных автодилеров в России. Сегодня в структуру компании «ТрансТехСервис» входят 86 автосалонов, реализующих новые автомобили, и 18 салонов автомобилей с пробегом. ТТС присутствует в 10 городах России. Холдинг является официальным дилером 20 автомобильных брендов.

Помимо «ТрансТехСервиса», в номинации участвовали «Альфа-Сервис» (Башкирия), «ТД Кориб» (Башкирия), «Риат» (Татарстан), «ОДАС» (Пермский край), «ВТК «КАМАЗ» (Татарстан), «Союз-Гарант» (Татарстан).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.



Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям: