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В России запустили логистическую платформу с рейтингом перевозчиков

17:30, 28.11.2019
В России запустили логистическую платформу с рейтингом перевозчиков
Фото: publicdomainpictures.net/

Российский оператор связи «МегаФон» запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» — автоматизированный сервис, который позволяет отправлять грузы любого масштаба, от коробки до фуры.

Разработчиком платформы является Mail.ru Group. Система имеет элементы маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса. Одной из отличительных черт системы является рейтинг перевозчиков. Также система автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями.

В «МегаФоне» сообщили, что только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок. Кроме того, в компании заявили, что система может обеспечить снижение издержек на транспортировки до 40% и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании.

ТехнологииITБизнесТранспорт
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