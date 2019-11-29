IT-компания «Кейсистемс» из Чувашии во второй раз стала лауреатом «Реального рейтинга»

Лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «IT-компании» стало ООО «Кейсистемс» из Чувашии. Победителей премии за 2019 год назвали сегодня вечером в Luciano.

Отметим, что «Кейсистемс» также была лауреатом «Реального рейтинга — 2018». Компания является ведущим российским разработчиком автоматизированных информационных систем для финансовых органов, государственных и муниципальных учреждений. Компания основана в 2003 году.

Помимо нее, на победу в этой номинации претендовали «БАРС Груп» (Татарстан), МФИ СОФТ (Нижегородская область), ЭТП (Татарстан), «НексусСистемс» (Башкирия), СВТекНН (Нижегородская область), «ПрофИТ Групп» (Ульяновская область), «Гарда Технологии» (Нижегородская область), «Стак» (Самарская область), «Харман» (Нижегородская область).