IT-компания «Кейсистемс» из Чувашии во второй раз стала лауреатом «Реального рейтинга»
Лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «IT-компании» стало ООО «Кейсистемс» из Чувашии. Победителей премии за 2019 год назвали сегодня вечером в Luciano.
Отметим, что «Кейсистемс» также была лауреатом «Реального рейтинга — 2018». Компания является ведущим российским разработчиком автоматизированных информационных систем для финансовых органов, государственных и муниципальных учреждений. Компания основана в 2003 году.
Помимо нее, на победу в этой номинации претендовали «БАРС Груп» (Татарстан), МФИ СОФТ (Нижегородская область), ЭТП (Татарстан), «НексусСистемс» (Башкирия), СВТекНН (Нижегородская область), «ПрофИТ Групп» (Ульяновская область), «Гарда Технологии» (Нижегородская область), «Стак» (Самарская область), «Харман» (Нижегородская область).
Справка
Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.
Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.
Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям:
- Размер активов,
- Объем выручки от продаж,
- Чистая прибыль,
- Объем уплаченных налогов,
- Рентабельность.
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