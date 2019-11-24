Билл Гейтс похвалил Huawei за инновации
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс похвалил китайскую Huawei. Он заявил, что компания является инновативной и передовой.
«Без сомнения Китай получит одну из передовых компаний мира. Это хорошо для всей планеты», — заявил в интервью китайскому изданию Гейтс.
Huawei работает над дешевыми технологиями 5G, что заставит и остальные компании снизить цены на свои продукты, добавил миллиардер.
Он также обратил внимание на необходимость сотрудничества между Китаем и США, что должно привести к их взаимопониманию, передает gizchina.com. Гейтс убежден, что Соединенные Штаты получат больше выгоды от политики открытости и не могут отказаться от сделки только потому, что вторая сторона в ней Китай.
Ранее Билл Гейтс назвал своей главной ошибкой в карьере то, что он позволил Google приобрести и развить операционную систему Android.
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