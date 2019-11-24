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Билл Гейтс похвалил Huawei за инновации

05:22, 24.11.2019
Билл Гейтс похвалил Huawei за инновации
Фото: wikimedia.org

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс похвалил китайскую Huawei. Он заявил, что компания является инновативной и передовой.

«Без сомнения Китай получит одну из передовых компаний мира. Это хорошо для всей планеты», — заявил в интервью китайскому изданию Гейтс.

Huawei работает над дешевыми технологиями 5G, что заставит и остальные компании снизить цены на свои продукты, добавил миллиардер.

Он также обратил внимание на необходимость сотрудничества между Китаем и США, что должно привести к их взаимопониманию, передает gizchina.com. Гейтс убежден, что Соединенные Штаты получат больше выгоды от политики открытости и не могут отказаться от сделки только потому, что вторая сторона в ней Китай.

Ранее Билл Гейтс назвал своей главной ошибкой в карьере то, что он позволил Google приобрести и развить операционную систему Android.

ТехнологииIT
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