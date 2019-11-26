В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников, комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина превратить 31 декабря в выходной день.

По словам депутата, в Госдуме поддерживают эту идею.

«Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику. Поэтому мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января», — сказал он, отметив, что остальные дни можно было бы включить в оплачиваемый отпуск.

Как пояснил Нилов, такой подход позволит угодить как тем, кто любит долгие новогодние праздники, так и тем, кто захочет потратить полученные дни в другое время, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в предстоящие новогодние праздники россияне отдыхают с 1 по 8 января.