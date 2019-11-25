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Управляющий РК «Ривьера» не смог продать здание киноцентра

15:16, 25.11.2019 1
Управляющий РК «Ривьера» не смог продать здание киноцентра
Фото: google.com/maps / скриншот

Конкурсный управляющий ЗАО «РК «Ривьера» раскрыл результаты торгов по продаже имущества компании. Согласно сообщению, не удалось реализовать не только здание киноцентра, но и картины казанского художника Александра Лопаткина.

На торги по продаже здания киноцентра и земельных участков не было допущено ни одного участника, следует из отчета управляющего, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

На три картины «По мотивам произведений Ф.М. Достоевского» не было подано ни одной заявки.

Ранее «Реальное время» писало, что с объекта уже сняли вывеску «Ривьера». В мае здание оценивалось в 800 млн рублей.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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