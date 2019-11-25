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Управляющий Роберта Мусина отчитается об использовании его денег

14:47, 25.11.2019
Управляющий Роберта Мусина отчитается об использовании его денег
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Финансовый управляющий экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина объявила о собрании кредиторов предпринимателя. Она планирует представить отчет об использовании денежных средств должника.

Собрание назначено на 10 декабря 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что Мусин является обвиняемым по делу о крушении «Татфондбанка». Он частично признал вину в злоупотреблениях на 53 млрд рублей.

Бизнес Татарстан
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