Управляющий Роберта Мусина отчитается об использовании его денег

Финансовый управляющий экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина объявила о собрании кредиторов предпринимателя. Она планирует представить отчет об использовании денежных средств должника.

Собрание назначено на 10 декабря 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что Мусин является обвиняемым по делу о крушении «Татфондбанка». Он частично признал вину в злоупотреблениях на 53 млрд рублей.