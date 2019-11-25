Россияне выбрали самое смешное название населенного пункта. Свиногорье из Татарстана вошло в топ-10

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Мутный Материк в Коми стал победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России. За него проголосовали 28 тыс. человек, сообщил сервис путешествий «Туту.ру», который и объявил конкурс.

Село Свиногорье из Татарстана заняло девятое место с 5 тыс. голосами. Напомним, что оно лидировало в третьем туре онлайн-голосования.

На втором месте оказался Хохотуй в Забайкальском крае — 26,3 тыс. голосов. Места с третьего по восьмое заняли Морозилка в Архангельской области (11,8 тыс. голосов), Бухалово в Ярославской области (1,2 тыс.), Мухоудеровка в Белгородской области (9,2 тыс.), Мошонка в Калужской области (8,4 тыс.), Лох в Саратовской области (8,3 тыс.), Сахарная Головка в Севастополе (6,8 тыс.). Десятым стало Палево в Сахалинской области с 3,2 тыс. голосов.

В поселке Мутный Материк установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием — 2019», а администрация села получит памятный кубок, говорится в сообщении «Туту.ру».