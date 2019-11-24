Дмитрий Квартальнов: «Перед буллитом сказал Зарипову: «Я тебя поцелую, если забьешь»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над «Салаватом Юлаевым» (4:3 б).

Прежде всего, хотелось бы наших мам поздравить с праздником. По игре — хороший, интересный матч. Жалко, что пропустили в концовке, за 6 секунд до конца — не получилось у нас дотерпеть. Это минус: такие игры надо стараться завершать победой в основное время. Здесь нужно отдать должное «Салавату Юлаеву», который нашёл пути решения. В этом плане им плюс, а нам — минус. Овертайм, всё решили буллиты — здесь нам повезло чуть больше.

Не показалось, что в третьем периоде команда подсела физически, поскольку первые два были очень активные?

Первый период был хороший, второй не понравился — было большинство, которое было слабым, было очень мало бросков. Здесь всё-таки нужно было решать исход матча. Повели 3:1, и меньше, чем за полпериода, пропускаем 2 гола — нам надо уметь играть такие матчи, работать. Сегодня это минус.

Кормье и Петров попали под ротацию?

Нет, у них травмы. Кормье в прошлой игре получил, как мне показалось, чистый удар в голову, у него большие проблемы, он сейчас в списке травмированных. Петров тоже травмирован.

Билялов и Рейдеборн теперь будут играть о очереди?

Мы посмотрим.

Есть информация, что Фазылзянова отзаявили в последний момент, он отравился. Так ли это?

Нет. Он должен был играть сегодня, просто всё решилось на флажке.

Почему Лямкина неожиданно выпустили исполнять решающий буллит?

Сейчас можно говорить всё, что угодно. Поставили Лямкина, он забил важный гол. Когда ты выходить бить буллит при -1… Значит, решил парень, помог команде.

Вы перед решающим буллитом подошли лично к Данису Зарипову. Что сказали ему?

Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьёшь», — сказал Квартальнов.