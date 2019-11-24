Журналист пожаловался на отказ «Би-би-си» публиковать сюжеты о связях британских политиков с Россией
Бывший сотрудник британской медиакорпорации «Би-би-си» Джон Суини пожаловался на цензуру со стороны руководства. Он утверждает, что в компании не стали публиковать расследования о связях британских политиков с Россией и Украиной.
Как пишет The Times, соответствующую жалобу журналист направил регулятору Ofcom.
Суини утверждает, что «Би-би-си» отказалось выпускать расследование о получении денег из России бизнесменом Аароном Бэнксом, известным как главный спонсор информационной компании за выход Британии из Европейского союза.
Также не вышел сюжет о бизнес-интересах члена Палаты лордов Питера Мандельсона в России. Руководство отклонило и репортаж о связи экс-министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом.
Джон Суини работал на «Би-би-си» 17 лет. Он снимал сюжеты для расследовательской передачи Panorama. Однако он вынужден был уволиться после того, как стало известно, что он потратил на выпивку деньги, выделенные на один из сюжетов.ТехнологииМедиа
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