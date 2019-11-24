«Салават Юлаев» перевел игру с «Ак Барсом» в овертайм за 9 секунд до сирены, но уступил по буллитам

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ обыграл по буллитам «Салават Юлаев» (4:3 б).

Казанцы уверенно начали игру, в первом же периоде поведя со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке «Салават» отыграл одну шайбу, но в третьем «Ак Барс» восстановил свое преимущество благодаря точному броску Владислава Кары.

В середине заключительного периода Сакари Маннинен реализовал большинство, сократив отставание до минимума. За несколько секунд до конца матча Никита Сошников с пятачка расстрелял ворота Тимура Билялова, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время команды отличиться не смогли. По буллитам точнее оказались гости, решающий бросок на счету Даниса Зарипова.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:3 (0:2, 1:0, 2:1, )

Голы:

0:1 Рукавишников (Дыняк, Галимов, 9:17)

0:2 Яруллин (Галимов, Рукавишников, 14:12)

1:2 Арзамасцев (Маннинен, Майоров, 28:54)

1:3 Кара (Яруллин, Лещенко, 49:17)

2:3 Маннинен (Ларсен, Сошников, 52:57)

3:3 Сошников (Умарк, Бурмистров, 59:54)

3:4 Зарипов (победный буллит)