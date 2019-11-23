В Нижегородской области судят полицейского из Татарстана

Воротынский райсуд Нижегородской области рассматривает уголовное дело в отношении сотрудника казанской полиции Марата Гайнуллина. Полицейского обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Следствие утверждает, что Гайнуллин выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль LADA Granta столкнулся с Volkswagen Golf.

Сам полицейский рассказывает: что выехать на «встречку» его заставил другой Volkswagen Golf. Изначально этот автомобиль выехал на полосу, по которой ехал полицейский, передает «Коза Пресс». Тому пришлось ударить по тормозам и тут потеряв управление он вылетел на другую сторону.

ДТП произошло 1,5 года назад. За это время Гайнуллин чуть не лишился ноги и перенес шесть операций. Гражданским ответчиком по делу признано МВД. Де-факто майор полиции Гайнуллин был при исполнении служебных обязанностей — ездил в Арзамас для проведения следственных действий.