Именем казанского ученого назвали планету

Институт прикладной астрономии РАН присвоил малой планете №451138 имя Rizvanov. Она получила свое название в честь профессора Казанского федерального университета (КФУ) Науфаля Ризванова.

Ученый считается создателем Казанской школы фотографической астрометрии, сообщает пресс-служба КФУ. Ризванов первым в мире разработал метод получения крупномасштабных снимков Луны на фоне звезд.

Кроме того, ученый построил абсолютный каталог положений лунных кратеров и новую модель фигуры Луны.

Планета, которая носит имя Науфаля Ризванова, была открыта 29 августа 2009 года на Зеленчукской станции КФУ и имела предварительное обозначение 209 Q37 Rizvanov.

Науфаль Гаязович Ризванов — советский и российский астроном, доктор физико-математических наук. В 1955—1958 гг. он был младшим научным сотрудником отдела физики Солнца Астрофизического института АН Казахской ССР (г. Алма-Ата). С 1958 по 2012 г. Ризванов работал в Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Казанского университета сначала старшим научным сотрудником, затем — заведующим лунно-планетной лабораторией, позднее — заведующим отделом фотографической астрометрии. Одновременно он был заместителем директора по научной работе (1983—1992), исполняющим обязанности директора АОЭ (1990—1991).