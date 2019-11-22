«Единая Россия» изменит механизм работы партии

Партия «Единая Россия» планирует переформатировать работу генсовета и исполкома. Изменения планируется принять уже на ближайшем съезде ЕР.

«Мы планируем переформатировать работу генерального совета нашей партии. Чтобы это было не просто место, где мы получаем какие-то нашивки дополнительные на свои погоны. Чтобы у каждого члена генсовета был четкий понятный функционал», — передает «РИА Новости» слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

По его словам, генсовет партии планируется разбить на шесть отраслевых функциональных рабочих групп. Для каждой из них будут разработаны KPI по срокам и индикаторам. Турчак подчеркнул, что рабочие группы генсовета будут работать на электоральный результат.

Напомним, что Турчак был избран секретарем генсовета «Единой России» в декабре 2017 года. С тех пор он уже снискал славу реформатора партии.

