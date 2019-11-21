Парад Дедов Морозов перенесли на новое место

Сказочный парад Дедов Морозов, который пройдет 23 ноября, перенесли с улицы Баумана в Казанский кремль.

Как сообщили «Реальному времени» организаторы, мероприятие начнется в 12.30 на площади Первого Мая, на этом месте Кыш Бабай встретится с друзьями. В 12.40 начнется шествие от ул. Шейнкмана до здания выставочного центра «Манеж». Там же откроют почтовый ящик Кыш Бабая.

В 13.00 состоится торжественное шествие до площади у мечети «Кул-Шариф», где Кыш Бабай и другие сказочные персонажи дадут старт зиме и поздравят музей-заповедник «Казанский Кремль» с его 25-летием.

Ранее Кыш Бабай стал вторым по популярности Дедом Морозом.