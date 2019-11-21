Госдума разрешила признавать граждан иностранными агентами

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Так, согласно новому законопроекту, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы иностранных СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юридических лиц, финансируемых иностранными источниками.

Кроме того, новым законом предусматривается, что СМИ, которое признали иностранным агентом, для работы в России должно учредить юрлицо в статусе иноагента. Помимо этого, все публикации должны содержать отметку о том, что их распространяет СМИ-иноагент.

Подобная ссылка должна использоваться при цитировании, в случае нарушении ресурс могут заблокировать.

Ведение реестра иностранных СМИ — иностранных агентов предлагается Минюстиции России. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального включили в список иностранных агентов.