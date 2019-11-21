Представители Корпорации МСП представили шесть инвестпроектов, которые планируется реализовать в Татарстане

На выездной стратегической сессии Корпорации МСП в Казани были представлены 6 новых инвестпроектов, которые планируется реализовать на территории Татарстана.

Общий объем инвестиций в проекты может составить 2,4 млрд рублей. Данные проекты предусматривают создание более 330 рабочих мест.

Так, компания «Микрофирма» намерена создать завод на территории республики. Также «СХП Татарстан», «Агрызский МК», «ТД Ферекс», «ЛМР Пласт» и «ПК Волга» презентовали проекты модернизации производства и запуска новой продукции.

Отмечается, что этим инвестпроектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации.

Ранее сообщалось, что Гарантийный фонд Татарстана стал лидером в России по объему выданных поручительств по кредитам.