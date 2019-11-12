Гарантийный фонд Татарстана стал лидером в России по объему выданных поручительств по кредитам

В рамках целевой модели поддержки субъектов малого и среднего бизнеса подведомственный Минэкономики Татарстана Гарантийный фонд республики занял первое место среди региональных гарантийных организаций по объему кредитов, выданных под поручительство фонда. Эта сумма составила 3,6 млрд рублей.

На втором месте — Свердловская область с показателями в 3,5 млрд рублей, на третьем Новосибирская область — 3,4 млрд рублей. В рейтинге учитывались все субъекты России, за исключением городов федерального значения.

«Спрос на услуги кредитования под гарантии фонда — один из показателей того, что предпринимательство в Татарстане становится все более популярным, для этого и предусмотрены меры государственной поддержки. По данным корпорации МСП, за 9 месяцев 2019 года Татарстан занял вторую позицию по суммарному объему кредитов, выданных при поддержке Национальной гарантийной системы. Предприниматели получили на развитие бизнеса почти 6 миллиардов рублей», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Основная миссия гарантийных фондов в стране — расширить доступ предпринимателей к финансированию. И результаты нашей работы за 9 месяцев этого года говорят о том, что нам это удается. К концу августа текущего года мы достигли показателей всего 2018 года. За всю историю фонда мы выдали поручительств на сумму свыше 5 млрд рублей», — прокомментировал данные директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.