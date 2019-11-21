Владелец кота Виктора рассказал о курьезном правиле «Аэрофлота»

Фото: facebook Михаил Галин

Владелец толстого кота Виктора Михаил Галин решил поделиться на своей странице в Facebook курьезным правилом перевозки животных компании «Аэрофлот».

Он уточнил, что внутренними правилами авиаперевозчика установлено ограничение для перевозки животного в салоне до 8 кг. Однако компания «Алиталия», совершающая совместные рейсы с «Аэрофлотом», разрешает перевозить в салоне питомца весом до 10 кг.

Михаил отмечает, что когда пассажир покупает билет на совместный рейс в «Аэрофлоте», ему устанавливается лимит в размере 8 кг. Однако, приобретя билет на тот же рейс в «Алиталии», пассажир сможет провезти питомца в салоне весом до 10 кг.

«То есть фактически Аэрофлот возил и возит на своих рейсах животных до 10 кг, но эта опция доступна для пассажиров других авиакомпаний», — заключил Галин в своем посту.

Напомним, кот Виктор стал героем соцсетей после опубликованного его хозяином поста на Facebook, где тот рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, ему пришлось найти кошку-дублера. После инцидента «Аэрофлот» лишил пассажира 370 тыс. миль, накопленных за 14 лет полетов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как российские и зарубежные компании поддержали толстого кота Виктора. Подробнее в материале интернет-газеты.

