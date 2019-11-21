В Турции пропал российский футболист Заур Садаев

Главный тренер клуба «Анкарагюджю» Мустафа Каплан заявил о пропаже нападающего турецкой команды Заура Садаева. Сообщается, что футболист не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.

«Сейчас Садаев не с нами, мы не можем связаться с ним. Прошло уже семь или восемь дней, а его все нет. Из-за этого мы решили, что нам пора объясниться с нашими болельщиками», — сказал Каплан.

30-летний российский форвард подписал контракт с «Анкарагюджю» нынешним летом после выступления в клубе на правах аренды. В России Садаев выступал за грозненский «Ахмат».