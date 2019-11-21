В России более 50% компаний оставят сотрудников без премий

В России больше половины работодателей не планируют выплачивать сотрудникам премии по итогам года, такие результаты показало исследование сервиса по трудоустройству «Работа.ру».

Однако 30% респондентов отметили, что руководство даст премии только сотрудникам некоторых категорий. Лишь 19% заявили, что денежное поощрение от компании по итогам года получат все сотрудники без исключения.

Опрос проводился в ноябре 2019 года среди 1 тыс. представителей компаний по подбору персонала, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, у кого жители России чаще всего берут в долг. Оказалось, что чаще всего работающие россияне обращаются за деньгами в банки, к родственникам или к друзьям. С просьбой одолжить меньше всего обращаются к коллегам и работодателям.

