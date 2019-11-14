Исследование: у кого россияне чаще всего берут в долг

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, у кого жители России чаще всего берут в долг. Также исследование показало, кому и какую сумму россияне дают в долг.

Оказалось, что чаще всего работающие россияне обращаются за деньгами в банки (20% опрашиваемых), к родственникам (13%) или к друзьям (7%). С просьбой одолжить меньше всего обращаются к коллегам и работодателям — таковых оказалось лишь 2% и 1% соответственно. Однако большинство работающих россиян не берут денег в долг — 55%.

Также каждый десятый россиянин рассказал, что дает взаймы сослуживцам чаще, чем остальным. 24% опрошенных чаще одалживают деньги родственникам, 23% — друзьям. 39% респондентов никому не дают деньги в долг.

Согласно результатам исследования, сумма, на которую могут рассчитывать коллеги, просящие взаймы, составляет 5 тыс. рублей. Родственникам россияне могут одолжить в среднем 17,6 тыс. руб., друзьям — 11,8 тыс. рублей.

Кроме того, выяснилось, что занять деньги выгоднее у коллеги-мужчины. Они готовы одолжить в среднем 5,8 тыс. рублей, в то время как женщины могут дать взаймы лишь 4 тыс. рублей. Вообще, чем старше респондент, тем больше сумма, которую он готов одолжить.

Например, россияне до 24 лет могут дать взаймы лишь 3,6 тыс. руб., люди старше 45 лет — 5,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне из-за подорожания овощей стали переходить на крупу.