Рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа до «B1» с «Ba3», говорится в пресс-релизе агентства. Таким образом, прогноз рейтинга значится как «негативный», сообщает «Интерфакс».

Как отмечают эксперты, рейтинг понизился из-за ухудшения собственной работоспособности компании. Понижение отражает ухудшение ликвидности в условиях спада на российском рынке грузовых автомобилей.

В то же время эксперты не исключают высокую вероятность получения заводом поддержки от государства.

Ранее Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ» для производства КАМАЗов.