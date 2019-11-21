Рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа до «B1» с «Ba3», говорится в пресс-релизе агентства. Таким образом, прогноз рейтинга значится как «негативный», сообщает «Интерфакс».
Как отмечают эксперты, рейтинг понизился из-за ухудшения собственной работоспособности компании. Понижение отражает ухудшение ликвидности в условиях спада на российском рынке грузовых автомобилей.
В то же время эксперты не исключают высокую вероятность получения заводом поддержки от государства.
Ранее Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ» для производства КАМАЗов.ЭкономикаБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым