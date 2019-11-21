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Рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа

10:58, 21.11.2019
Рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа
Фото: mpt.tatarstan.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг КАМАЗа до «B1» с «Ba3», говорится в пресс-релизе агентства. Таким образом, прогноз рейтинга значится как «негативный», сообщает «Интерфакс».

Как отмечают эксперты, рейтинг понизился из-за ухудшения собственной работоспособности компании. Понижение отражает ухудшение ликвидности в условиях спада на российском рынке грузовых автомобилей.

В то же время эксперты не исключают высокую вероятность получения заводом поддержки от государства.

Ранее Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ» для производства КАМАЗов.

ЭкономикаБизнес Татарстан
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