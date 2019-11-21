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Казанских болельщиков призывают заранее приехать на матч между «Рубином» и «Зенитом»

10:41, 21.11.2019
Казанских болельщиков призывают заранее приехать на матч между «Рубином» и «Зенитом»
Фото: Википедия

Полиция Казани просит болельщиков заранее прибыть на Центральный стадион, где 23 ноября состоится встреча между футбольными командами «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Футбольный матч начнется в 14.00. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности будет ограничена парковка автотранспорта на улицах, прилегающих к стадиону. Зрителям рекомендуют воспользоваться парковками ЦУМа, метро «Кремлевская», на улице Батурина, на улице Профсоюзной — Кави Наджми, на улице Профсоюзной — Астрономической. Припаркованные в неположенном месте авто будут эвакуированы, предупреждает УВД Казани.

В связи с необходимыми досмотрами на входе полиция просит приехать болельщиков заранее.

Ранее «Реальное время» сообщало, что матч «Рубина» с «Зенитом» рассудит арбитр Сергей Иванов.

Общество Татарстан
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