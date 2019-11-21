Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» одержало третью победу подряд

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства России по хоккею с мячом одолело нижегородский «Старт» (4:2).

Начало встречи осталось за гостями. К середине первого тайма нижегородцы уже вели с преимуществом в два мяча. На помощь казанцам пришел Рамиль Ибрагимов, благодаря дублю которого хозяева льда сумели вначале сравнять счет, а потом и выйти вперед. В концовке матча Денис Артюшин установил окончательный результат игры.

Отметим, что «Динамо-Казань» проводит свои домашние встречи в Ульяновске из-за отсутствия подготовленного льда в столице Татарстана.

«Динамо-Казань» 4:2 (1:2) «Старт»(Нижний Новгород)

Голы: Киселев, 12 (0:1); Сысоев, 22 (0:2); Ибрагимов, 23 (1:2); Ларионов, 63 (2:2); Ибрагимов, 70 (3:2); Артюшин, 89 (4:2).