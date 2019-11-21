В самолетах и поездах может появиться высокоскоростной интернет

Российские поезда и самолеты собираются оснастить высокоскоростным интернетом. Об этом заявила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первый участок со связью могут запустить в 2022 году. Как сообщает издание “Известия” разрабатываются ретрансляторы — новая беспроводная система связи с радиусом действия в 150 км, способная обеспечить интернетом транспорт, движущийся на высокой скорости.

Подключиться к Сети можно будет через любой привычный способ связи. Новая система обеспечит интернетом движущиеся объекты, перемещающие со скоростью до 1,5 тысячи км/ч. Доступ планируют предоставлять по тарифу в 300 рублей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о дешевизне интернета в России.