Медведев заявил о дешевизне интернета в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте — то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», — отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в России доступный безлимитный трафик среди развитых государств: «по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 [раз] дешевле, чем в США и в 17 — чем в Республике Корея», — передает ТАСС слова премьера.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам.