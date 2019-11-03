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Медведев заявил о дешевизне интернета в России

13:57, 03.11.2019 2
Медведев заявил о дешевизне интернета в России
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте — то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», — отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в России доступный безлимитный трафик среди развитых государств: «по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 [раз] дешевле, чем в США и в 17 — чем в Республике Корея», — передает ТАСС слова премьера.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам.

ОбществоВластьТехнологии
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комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Что это наша главная проблема?
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  • Анонимно 04 ноя
    Ждем повышения цен на Интернет.
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