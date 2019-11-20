Нападающий «Ак Барса» Кара набрал очки в четвертом матче подряд
«Ак Барс» в эти минуты проводит гостевой матч регулярного первенства КХЛ против новосибирской «Сибири».
Счет встречи был открыт уже на второй минуте первого периода. С передачи Владислава Кары шайбу в ворота хозяев льда отправил Мэтт Фрэттин.
Таким образом, 21-летний Кара продлил свою результативную серию до четырех матчей. В активе нападающего уже 6 (3+3) очков в 8 играх КХЛ в сезоне-2019/20.СпортХоккей Татарстан
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