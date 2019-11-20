Сергей Цикалюк: «Тренд на потребительский терроризм сломлен»

В интервью газете «КоммерсантЪ» председатель Совета директоров САО «ВСК» Сергей Алексеевич Цикалюк рассказал об отношении потребителей к страхованию и перспективах развития рынка страхования в России:

— Уровень доверия к страховому бизнесу, к сожалению, ниже, в сравнении, например, с банками. В страховании, как и в банковском бизнесе, тоже были свои истории недобросовестных игроков. К сожалению, отрасли сложно избавиться от связанного с этим негатива. Чтобы это сделать, надо больше рассказывать о сути бизнеса, чтобы уйти от штампа «страховщики — вредители». Если провести замеры по доверию среди тех людей, которые столкнулись со страховыми случаями и получили выплаты, результаты будут другими. Например, по техногенной аварии на Загорской ГАЭС страховые компании выплатили более 8 млрд руб., по пожару на Березовской ГРЭС — 25,7 млрд руб., выплаты по авариям в космосе составляют от 3 млрд до 7,5 млрд руб.

В интервью Сергей Цикалюк рассказал о сегментах страхования с самым высоким уровнем доверия потребителей и о том, как цифровые технологии влияют сегодня на развитие рынка.

— Растет доверие к добровольному медицинскому страхованию (ДМС). ДМС развивается, граждане доверяют страховщикам свое здоровье, и в этом сегменте я вижу хорошие перспективы. Кроме того, мы видим доверие автовладельцев к каско. Процессы продажи продуктов, урегулирования страховых случаев ускоряются. Уже сегодня мы видим рост электронных продаж на сайте, в приложении. Мы уже фактически перешли на дистанционное урегулирование каско и ОСАГО. Сегодня не надо ехать в офис компании для оформления ремонта автомобиля. Я очень позитивно оцениваю перспективы развития цифровых сервисов для наших клиентов.

Сергей Алексеевич рассказал о реформе ОСАГО и также отметил снижение уровня «потребительского терроризма»:

— Массовый кризис в ОСАГО запустил крупнейший страховщик в этом сегменте, экономя на выплатах автовладельцам. Всегда около проблем населения появляются люди, которые берут на себя их решение за вознаграждение. Но они зашли слишком далеко в своих аппетитах. Например, в 2017 году мы заплатили 1,2 млрд рублей по ОСАГО по решениям судов. Я помню списания по решению суда 300 с лишним тысяч рублей за велосипед стоимостью в 47 тысяч. Рынок спасла активная позиция ЦБ, который совместно с ВСС добились подключения к проблеме МВД, Генеральной прокуратуры и местных властей в регионах. Мошенники сели на скамью подсудимых, большинство схем по зарабатыванию на страховщике посредством судебных выплат разрушены. Сегодня по судебным выплатам ОСАГО цифра сократилась почти в два раза. Можно считать, что тренд на потребительский терроризм сломлен.

В завершение интервью Сергей Цикалюк осветил проблему страхового мошенничества, отметив, что противостояние страховщиков и мошенников по-прежнему продолжается:

— Я думаю, что пока есть страховщики, будут продолжаться попытки мошенничества в части получения с них выплат. И сегодняшние мошенники — это не Юрий Деточкин. Масштабы другие. У нас был пример, когда мы заплатили за гибель самолета, который якобы утонул, а потом обнаружили двигатели от этого самолета на другом летающем борту. В этом году мы выявили полторы тысячи случаев мошенничества. Это около 3% от всех страховых случаев. Мы проводим жесткую политику по доведению таких случаев до внимания правоохранительных органов. С развитием технологий отслеживания мошенникам станет сложнее. А добросовестным клиентам мы будем выплачивать страховки условно за десять секунд (или за несколько минут, если возникнут вопросы). Это то, к чему надо стремиться.



Материал подготовлен при содействии пресс-службы САО «ВСК»