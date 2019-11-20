Tesla увеличит емкость своего аккумулятора в 1,5 раза
Tesla потратит 71 млн австралийских долларов на модернизацию литий-ионного аккумулятора Hornsdale Power Reserve. Самая мощная батарея может стать мощнее в 1,5 раза уже в первом полугодии 2020-го.
Емкость аккумулятора пропорционально вырастет до 193,5 МВт*ч. Это должно повысить стабильность энергосети в Южной Австралии, где расположен аккумулятор, пишут «Ведомости».
Владеющая батареей французская компания Neoen вложит большую часть денег. Австралийское правительство выделит на проект 3 млн австралийских долларов.ТехнологииПромышленностьЭнергетика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым