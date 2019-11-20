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Tesla увеличит емкость своего аккумулятора в 1,5 раза

02:27, 20.11.2019
Tesla увеличит емкость своего аккумулятора в 1,5 раза
Фото: twitter.com

Tesla потратит 71 млн австралийских долларов на модернизацию литий-ионного аккумулятора Hornsdale Power Reserve. Самая мощная батарея может стать мощнее в 1,5 раза уже в первом полугодии 2020-го.

Емкость аккумулятора пропорционально вырастет до 193,5 МВт*ч. Это должно повысить стабильность энергосети в Южной Австралии, где расположен аккумулятор, пишут «Ведомости».

Владеющая батареей французская компания Neoen вложит большую часть денег. Австралийское правительство выделит на проект 3 млн австралийских долларов.

ТехнологииПромышленностьЭнергетика
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