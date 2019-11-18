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СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену

07:59, 18.11.2019
СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену
Фото: kremlin.ru

Автомобильный мост через Лену, строительство которого было отложено из-за возведение Крымского моста, будет построен за 82,9 млрд рублей. Проект утвердил Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ».

Власти республики ведут переговоры с потенциальными инвесторами о реализации проекта. Суммарная стоимость проекта составляет 82,9 млрд рублей. Предполагается, что основную часть трат в 54,2 млрд закроет федеральный бюджет. Еще 6,4 млрд будет выделено из регионального бюджета.

Ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей.

Общество Татарстан
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