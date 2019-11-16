«Нефтехимик» дома уступил московскому «Спартаку»
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Спартаку» (1:4).
Единственную шайбу в составе нижнекамской команды на 48-й минуте игры забросил защитник Дамир Шарипзянов.
«Нефтехимик» — «Спартак» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 — Федоров (Вишневский, 10:53)
0:2 — Галимов (Херсли, Федоров, 24:12)
0:3 — Юньков (Котляревский, 34:01)
1:3 — Шарипзянов (Падакин, Шиксатдаров, 48:13)
1:4 — Федоров (Галимов, 53:07, бол.)
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