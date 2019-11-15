«Новая газета» планирует запустить синдикат из 100 независимых СМИ

Вновь занявший пост главного редактора «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о планах запустить проект под названием «Синдикат-100». Он должен объединить сотню лучших независимых изданий России, для более широкого распространения контента.

«Мы наши лучшие материалы будем отправлять сразу в сто великих, роскошных независимых медиа. Таким образом, тираж охвата одного текста превысит любое ТВ», — передает ТАСС слова Муратова.

Из других нововведений главред «Новой» рассказал о первенстве отдела расследований и отдела информации, а также о планах создания проекта «Инженеры историй». Муратов рассказал, что речь идет о студии документального кино.

«У нас появляется такая профессия «инженер историй», то есть тот, кто рассказывает историю в онлайн», — поделился главред газеты.

Напомним, что сегодня коллектив «Новой газеты» вновь избрал Муратова главным редактором. Он руководил редакцией с 1995 по 2017 год.