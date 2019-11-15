Дмитрий Муратов назначен главным редактором «Новой газеты»
Дмитрия Муратова выбрали новым главным редактором «Новой газеты».
Его кандидатуру выбрали большинство (51,7%) сотрудников редакции. Главного редактора выбирают на срок 2 года.
Как уточняет издание, Муратов ранее уже возглавлял газету с 1995 по 2017 год.
Свои кандидатуры предлагали специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар и предыдущий главный редактор Сергей Кожеуров.ТехнологииМедиа
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