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Дмитрий Муратов назначен главным редактором «Новой газеты»

15:11, 15.11.2019
Дмитрий Муратов назначен главным редактором «Новой газеты»
Фото: скриншот youtube.com

Дмитрия Муратова выбрали новым главным редактором «Новой газеты».

Его кандидатуру выбрали большинство (51,7%) сотрудников редакции. Главного редактора выбирают на срок 2 года.

Как уточняет издание, Муратов ранее уже возглавлял газету с 1995 по 2017 год.

Свои кандидатуры предлагали специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар и предыдущий главный редактор Сергей Кожеуров.

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