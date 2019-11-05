СК проводит проверку по факту гибели ребенка в Набережных Челнах

Фото: МЧС по РТ

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика на водоеме в Набережных Челнах. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатом проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что тело шестилетнего мальчика было найдено в водоеме возле мечети в Набережных Челнах. По предварительным данным, мать оставила ребенка под присмотром бабушки с дедушкой. Мальчик отпросился погулять и в какой-то момент пропал из виду. Обнаружили его в водоеме без признаков жизни.