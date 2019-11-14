Сооснователь Wikipedia сообщил о создании соцсети без рекламы

Сооснователь Wikipedia Джимми Уэйлс объявил о создании социальной сети WT:Social. Он пообещал, что новый продукт будет конкурировать с Facebook и Twitter, при этом отказавшись от рекламы.

Предполагается, что новая социальная сеть будет существовать на пожертвования пользователей, как и Wikipedia, пишет Financial Times.

Уэйлс заявил, что распространение некачественного контента связано с особенностями его распространения. Сегодняшнюю модель соцсетей он считает полностью зависящей от рекламы. Именно из-за этого алгоритмы выдают в ленте низкокачественный контент.

Основатель WT:Social пообещал полностью исключить рекламу и кликбейтные тексты.

WT: Social надеется создать «нишевые сообщества», которые смогут поддерживать сами себя, — SubWikis. Лента новой соцсети будет похожа на Facebook, только обмениваться пользователи будут не всем подряд, а ссылками на статьи. Темы текстов могут варьироваться от политики и технологий до тяжелой промышленности и пчеловодства.

Ранее во «ВКонтакте» сообщили, что в сообществах и публичных страницах вводятся дизлайки в комментариях.