Рустам Минниханов предложил объявить конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево»

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объявить конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево». Свое идею он озвучил в ходе презентации проекта воздушной гавани в Тукаевском районе.

Идея проведения конкурса возникла после присвоения аэропорту «Бегишево» имени первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. Отмечается, что от проекта ждут акцент на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Николая Лемаева, сообщает пресс-служба президента РТ

Ранее Рустам Минниханов открыл мемориальную доску основателю «Нижнекамскнефтехима».