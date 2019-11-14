Рустам Минниханов предложил объявить конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево»
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объявить конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево». Свое идею он озвучил в ходе презентации проекта воздушной гавани в Тукаевском районе.
Идея проведения конкурса возникла после присвоения аэропорту «Бегишево» имени первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. Отмечается, что от проекта ждут акцент на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Николая Лемаева, сообщает пресс-служба президента РТ
Ранее Рустам Минниханов открыл мемориальную доску основателю «Нижнекамскнефтехима».
Справка
В 2018 году в России прошел конкурс «Великие имена России». Суть конкурса заключалась в присвоении аэропортам имен великих соотечественников. Аэропорт «Казань» получил имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Вторая воздушная гавань в Татарстане, «Бегишево», носит имя первого генерального директора Нижнекамского химического комбината Николая Лемаева.
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