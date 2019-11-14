Прокуратура Татарстана уличила чиновников в сокрытии недвижимости и недостоверных банковских счетах

В Азнакаевском районе прокуратура выявила у двух чиновников незадекларированные недвижимые объекты. Еще шестерых работников местного исполкома уличили в недостоверных сведениях о банковских счетах.

Ведомство обязало руководителя исполкома устранить нарушения законодательства. Представление прокуратуры находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура привлекла к ответственности 11 муниципальных чиновников Балтасинского района за неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.