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Прокуратура Татарстана уличила чиновников в сокрытии недвижимости и недостоверных банковских счетах

13:37, 14.11.2019
Прокуратура Татарстана уличила чиновников в сокрытии недвижимости и недостоверных банковских счетах
Фото: realnoevremya.ru

В Азнакаевском районе прокуратура выявила у двух чиновников незадекларированные недвижимые объекты. Еще шестерых работников местного исполкома уличили в недостоверных сведениях о банковских счетах.

Ведомство обязало руководителя исполкома устранить нарушения законодательства. Представление прокуратуры находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура привлекла к ответственности 11 муниципальных чиновников Балтасинского района за неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Общество Татарстан
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