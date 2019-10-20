Рекордное число казахстанских регионов написало «Татарча диктант»

В Казахстане к акции «Татарча диктант» присоединилось рекордное число регионов.

Начиная со столицы г. Нур-Султан, диктант на родном татарском языке писали в Алма-Ате, Актобе, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Уральске и Шымкенте.

Отмечается, что наибольшее количество желающих написать диктант на татарском языке оказалось в Актобе и Семее. Так, в первом городе участниками акции стали 44 человека, а в Семее было организовано три площадки и диктант на родном языке писали 82 человека.

Самыми юными участницами акции «Татарча диктант» в Казахстане стали 7-летние близняшки, а самой старшей — 90-летняя жительница Алма-Аты.



Координатором проекта по Казахстану в этом году стал Татарский культурный и образовательный центр «Дуслык» г. Нур-Султан, руководимый Яннат Низамутдиновой, передает медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.

Ранее сообщалось, что более ста сотрудников исполкома Казани присоединились к акции «Татарча диктант».

