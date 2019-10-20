Новости общества

03:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рекордное число казахстанских регионов написало «Татарча диктант»

17:10, 20.10.2019 2
Рекордное число казахстанских регионов написало «Татарча диктант»
Фото: kctb.kz

В Казахстане к акции «Татарча диктант» присоединилось рекордное число регионов.

Начиная со столицы г. Нур-Султан, диктант на родном татарском языке писали в Алма-Ате, Актобе, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Уральске и Шымкенте.

Отмечается, что наибольшее количество желающих написать диктант на татарском языке оказалось в Актобе и Семее. Так, в первом городе участниками акции стали 44 человека, а в Семее было организовано три площадки и диктант на родном языке писали 82 человека.

Самыми юными участницами акции «Татарча диктант» в Казахстане стали 7-летние близняшки, а самой старшей — 90-летняя жительница Алма-Аты.

Координатором проекта по Казахстану в этом году стал Татарский культурный и образовательный центр «Дуслык» г. Нур-Султан, руководимый Яннат Низамутдиновой, передает медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.

Ранее сообщалось, что более ста сотрудников исполкома Казани присоединились к акции «Татарча диктант».

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Молодцы. Так держать!!!
    Ответить
  • Лилия Клюковская 21 окт
    В Уфе на диктант пришло очень много семей с детьми, даже с малышами
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров