АО «Эссен Продакшн АГ» прокомментировали запрет на ввоз конфет в Беларусь

В АО «Эссен Продакшн АГ» прокомментировали запрет на ввоз конфет «Первое слово съела…» из Набережных Челнов в Белоруссию. Напомним, Госстандарт Республики Беларусь сообщил, что после проведенных лабораторных испытаний продукт не соответствует нормативам.

По протоколу АО «Эссен Продакшн АГ», на случай обнаружения любых проблем с продукцией, компания сохраняет образцы произведенных партий продукции в своей лаборатории, что позволяет производить ее оценку по показателям качества и безопасности.

Арбитражные пробы конфет «Первое слово съела…» были направлены в независимую аккредитованную лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» на исследования. В результате проверки подтверждено соответствие продукта установленным законом нормативам.

Дополнительно был проведен микробиологический контроль показателей производственной среды, включая сырье, смывы с оборудования, одежды и рук персонала. Ни в одном случае несоответствия не выявлены.

В компании также отметили, что запрет на ввоз конфеты «Первое слово съела...» в Белоруссию связан исключительно с возникшей методологической сложностью в оценке параметров безопасности продукции.