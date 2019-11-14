Аналитики предсказали снижение ипотечных ставок до 8,5% в следующем году

По итогам 2020 года ставка по ипотеке составит 8,5%. Такой вывод сделали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В сентябре средняя ставка по новым ипотечным кредитам, по данным «Дом.РФ», составила 9,68%. В НКР ожидают, что по итогам четвертого квартала средние ставки по ипотеке достигнут 9,2—9,3%, что является историческим минимумом, пишет РБК.

Причинами снижения ставки аналитики называют усиливающуюся конкуренцию в борьбе за заемщиков, сделки по рефинансированию ипотечных кредитов, а также существенный рост площади жилья, которое можно приобрести на средний ипотечный кредит.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки.

