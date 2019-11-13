АвтоВАЗ объявил цены на новую Lada Vesta

Тольяттинский автогигант назвал цены на новую версию Lada Vesta c вариатором. Стоимость машины будет начинаться от 730 тысяч рублей.

Таким образом, движок Renault и японский вариатор добавили к цене российского авто около 50 тысяч рублей. Версия с 1,6-литровым двигателем и бесступенчатой коробкой передач будет продаваться за 736 900 рублей.

Как сообщила пресс-служба Lada, базовая версия с вариатором включает в себя кондиционер, обогрев передних сидений, дисковые тормоза, подушки безопасности, а также систему стабилизации и охлаждаемый «бардачок».

Самая дорогая версия Lada Vesta также получит мультируль с подогревом, электрические стеклоподъемники на всех дверях, электрический привод зеркала заднего вида, обивку салона экокожей, датчики дождя и света, а также круиз контроль, противотуманные фары и боковые подушки безопасности. Ее стоимость начинается с 829 900 рублей.